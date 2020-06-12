نيللي كريم تحصد المركز الأول في استفتاء 'الفجر الفني'

تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الجمعة 12 يونيو.وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 285335 صوت، مايعادل36,79%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغطالجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.