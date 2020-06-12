أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:24 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي
انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن كارتيرون من المتوقع أن يرحل ليتولى تدريب نادي النجم الساحلي التونسي بعد أن دخل النادي في مفاوضات مع الفرنسي الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن كارتيرون وافق بشكل مبدئي على تدريب نادي النجم الساحلي ولكنه اشترط الحصول على راتب يصل إلى 45 ألف يورو في الموسم بخلاف ما سيحصل عليه جهازه المعاون.

وأكدت الصحيفة أن مطالب كارتيرون تعتبر كبير جدا بالنسبة لنادي النجم الساحلي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي مما قد يتسبب في فشل الصفقة.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أكد أنه سيعقد اجتماع مع باتريس كارتيرون يوم السبت القادم لحسم ملف تجديده مع الأبيض بشكل نهائي.

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