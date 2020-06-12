"الصحة" السعودية تعلن دخول 82 مصاب بالفيروس العناية المركزة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن آخر التطورات المتعلقة بالحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد.

وسجلت الوزارة دخول 82 مصاب بالفيروس إلى غرفة العناية المركزة، فيما سجلت 36 حالة وفاة جديدة.

الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت اليوم عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل (3921) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1010) حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

 
وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز العناية المركزة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ارتفاع إصابات كورونا 82 مصاب

أخبار تهمك

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

المرشحون للرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ 42 دقيقة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بالأسماء.. ثلاثي الأهلي على طاولة بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد سعر رحيل أجايي

منذ نصف ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة" السعودية تكشف أهمية الفحص الموسع في اكتشاف فيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 1704 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الصحة: عدد من إصابات "كورونا" سببها تجمع عائلي لـ 30 شخصاً

عمان: ‎تسجيل 1117 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الصحة المغربية: وفاة حالة و44 إصابة جديدة بكورونا

قطر: تسجيل 1517 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ76 ألف حالة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

03:26 م

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

01:11 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم