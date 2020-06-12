لمكافحة كورونا.. طائرة مساعدات طبية مغربية إلى موريتانيا





أعلنت وسائل الإعلام المغربية، اليوم الجمعة، عن إرسال طائرة من المساعدات الطبية إلى دولة موريتانيا لمساعدتها في الحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك تنفيذا لأمر الملك محمد السادس.





وذكر وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه تلقى مكالمة من نظيره المغربي ناصر بوريطة، مساء أمس الخميس، أبلغه خلالها بصدور أمر من العاهل المغربي بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية، إسهاما في دعم معركة موريتانيا ضد تفشي وباء كورونا، لافتاً إلى أنه أشاد بـ"الدعم الهام الذي يعبر بطبيعته وتوقيته عن متانة العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين".





وأشار بيان للديوان الملكي المغربي، في شهر أبريل الماضي، إلى أن "الملك محمد السادس اقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم لإرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان في مختلف مراحل مكافحتها لجائحة فيروس كورونا المستجد.





وكانت الحكومة الموريتانية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، أنها تسلمت من الإمارات 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية لمواجهة جائحة كورونا.



