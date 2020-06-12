عرض ضخم لخطف فايلر من الأهلي.. والسويسري يطلب مهلة للرد





كشفت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة عن احتمالية رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.





وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الجزيرة الإماراتي يرغب بشدة في التعاقد مع فايلر ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.





وأشارت التقارير إلى أن نادي الجزيرة قدم راتب ضخم لفايلر أكبر مما يتقاضاه مع الأهلي بشكل كبير لإقناعه بتدريب الفريق.





ويحاول مسئولو القلعة الحمراء منذ فترة كبيرة تجديد عقد فايلر مع الفريق لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.





وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فايلر لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لخوض تجربة جديدة وينتظر فتح خطوط الطيران من جديد ليعود إلى سويسرا ويتشاور مع زوجته بشأن خطوته القادمة.



