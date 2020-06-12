موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم بنصف نهائي كأس إيطاليا والجهات الناقلة والتشكيل

تصدر يوفنتوس الإيطالي "السيدة العجوز" اليوم الجمعة الموافق الـ12 من يونيو 2020، "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، قبل انطلاق مباراته الحاسمة أمام ميلان بنصف نهائي كأس إيطاليا المقررة اليوم.





يوفنتوس وميلان





ويواجه يوفنتوس نظيره ميلان الإيطالي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا العريق، والتي ستشهد مشاهدات كبيرة من مختلف دول العالمن بعدما توقفت البطولات بمارس الماضي كإجراء وقائي لمنع تفشي كورونا.





الجمهور بمباراة يوفنتوس





وتقام مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة على ملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو، وستلعب المواجهة الحاسمة دون حضور جماهيري، وهو احد الاشتراطات الموضوع، من اجل استئناف الأنشطة الرياضية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.





موعد مباراة يوفنتوس





وتنطلق مباراة يوفنتوس الإيطالي ونظيره ميلان اليوم في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة نارية متوقعة.





نقل مباراة يوفنتوس





وتنقل مباراة يوفنتوس اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بابطة الدوري الإيطالي، بصورة مجانية، ولن تذاع المباراة عبر أي قنوات تلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط.





نتيجة مباراة يوفنتوس في الذهاب





ويسعى يوفنتوس إلى الحصول على نتيجة إيجابية تؤهله للدور المقبل ولاسيمًا بعدما حقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتعادله إيجابيًا بهدف لكل فريق مع ميلان على ملعبه وسط جمهوره.





تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراته أمام ميلان الليلة:





- بوفون في حراسة المرمى.





- خط الدفاع: خوان كوادرادو، دي ليخت وبونوتشي.





- الوسط: ساندرو، ماتويدي، خضيرة وبينتانكور





- الهجوم: كوستا، كريستيانو رونالدو وديبالا.







