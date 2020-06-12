بريطانيا تسجل 202 حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 202 حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع ملموس جديد لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة وتعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 11 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 202 حالتين، لتصل إلى مستوى 41481.

وتشهد بريطانيا في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن شهد هذا المعدل تراجعا ملموسا قبل ذلك، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يونيو 55 حالة، وفي 9 يونيو 286، وفي 10 يونيو 245، وفي 11 يونيو 151.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1541 حالة جديدة ليبلغ مستوى 292950.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة كذلك تقلبات معنية، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يونيو 1205 حالات، وفي 9 يونيو 1387، وفي 10 يونيو 1003، وفي 11 يونيو 1266.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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