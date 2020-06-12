وكيل تعليم كفر الشيخ تشيد بإبداعات المدارس في عصر كورونا

بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مبادرات استغلال المدارس الاستغلال الأمثل في عصر كورونا والتى منها انتاج محاصيل جديدة، وتزيين الشوارع بأيدي طلاب التعليم الفني، وصناعة الألعاب المتعددة لوضعها بالحدائق، وأعمال التشجير والصيانة،وصناعة واقي الوجه للأطباء.





وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم، بالعاملين بالمديرية والمدارس، لمواجهة كورونا بطرق مبتكرة،واستغلال فترة تعطيل المدارس، بما يخدم المجتمع، مؤكدة لم نقتصر على التعقيم والتطهير، بل سلكنا مسلكًا جيدًا سواء ابتكارات علمية، أو القيام بمشروعات انتاجية إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية،للمواطنين من خلال تجهيز مدارس كفر الشيخ، لتسليم المعاشات أو تسليم الشرائح للطلاب حفاظا على صحة المواطنين، أو استلام الأبحاث من الطلاب ومراعاة التباعد وارتداء الكمامات في كل المراحل التعليمية، وآخرها المدارس الفنية.





وقالت وكيل الوزارة، إن الأنشطة تعددت داخل المدارس بأيدي المعلمين في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية منها انتاج مدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي،فترة تعليق الدراسة، بإنتاج ماشروم "عيش الغراب" بسواعد مدير المدرسة،وتشجير المدرسة وزراعة الخضروات المتعددة،وتوجيه تلك المنتجات الزراعية للطلاب المنتمين لأسر فقيرة بطرق احترازية لضمان سلامة الطلاب بالإضافة لصيانة مدرسة أبو عقادة التابعة لإدارة مطوبس التعليمية،بأيدي المعلمين وزيادة المساحة الخضراء بالمدرسة بإنشاء حدائق،وملاعب متعددة للأطفال،وتوزيع الشنط الغذائية ومساعدات مالية.





وتابعت كشك: بالإضافة إقامة خلية نحل لإنتاج عسل النحل بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، فترة تعليق الدراسة، وتصنيع واقي الوجه في (الفاب لاب) بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتم تسليم 50 واقيًا للوجه لأطباء مستشفى الحميات والصدر، خلال مبادرة أطلقتها المديرية والمدرسة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



