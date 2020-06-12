الأهلي يحدد سعر رحيل أجايي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:01 م
أجايي
أجايي
حسام مجدي

 

حدد النادي الأهلي شروطه للموافقة على رحيل النيجيري جونيور أجاي نجم الفريق الأحمر خلال فترة الانقالات الصيفية القادمة.

 

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن أجاي يفكر في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف القادم في ظل تلقيه العديد من العروض لضمه في الصيف القادم.

 

وأشارت التقارير إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي متمسك جدا باللاعب ويرفض فكرة رحيله إلا بشرطين.

 

واشترط النادي الأهلي ليوافق على رحيل جونيور أجاي في نهاية الموسم الجاري الحصول على مبلغ 5 مليون دولار من أي نادي يرغب في ضمه.

 

كما يرفض الأهلي فكرة بيع أجاي في الصيف القادم إلا في حالة التعاقد مع واحد من الثنائي جاستون سيرينو جناح نادي صن داونز الجنوب إفريقي أو جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي.

 

ويملك جونيور أجاي العديد من العروض لضمه في الصيف القادم سواء من الدوري الإماراتي أو الدوري الصيني أو الدوري السعودي.

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