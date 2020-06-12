المرشحون للرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:51 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والذين لن يحتاج لجهودهم خلال الموسم المقبل.

ويسعي المدرب الفرنسي للتخلص من بعض اللاعبين الذين خرجوا من حساباته بشكل نهائي في الفترة الحالية، من أجل إفساح المجال لإبرام صفقات قوية جديدة لتدعيم صفوف الفريق الزملكاوي استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات بالموسم الجديد.

ويأتي على رأس المرشحين للرحيل عن الزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو، بعدما قرر مسئولي القلعة البيضاء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الهجوم الأبيض في الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب لم يحظي بفرصة للمشاركة تحت قيادة كارتيرون بسبب توقف النشاط بعد أزمة فيروس كورونا.

وخرج ايضًا عمر السعيد مهاجم الزمالك من حسابات كارتيرون حيث لم ينجح اللاعب في إقناع المدير الفني بمستواه، وابتعد عن حساباته تمامًا ومنح الإدارة البيضاء الضوء الأخضر للموافقة على رحيل اللاعب الذي يحظي باهتمام بعض الأندية المحلية في الفترة الحالية.

وسيغادر صفوف الزمالك هذا الصيف ايضًا اللاعب كريم بامبو بعدما خرج من حسابات كارتيرون بشكل نهائي، وأبلغ الإدارة بعدم الحاجة لجهود اللاعب بالموسم المقبل، ويتنافس بعض الاندية على ضم اللاعب منهم الإتحاد السكندري والإسماعيلي.

يستعد ايضًا اللاعب محمد عنتر للرحيل عن القلعة البيضاء، بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض طيلة الفترة الماضية، وتضاءل فرصه مع الفريق في الفترة المقبلة في ظل عدم اقتناع كارتيرون بإمكانياته الفنية، ويبحث اللاعب عن عرضًا مناسبًا للرحيل عن الزمالك.

كما أصبحت فرص عودة الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للإتحاد السكندري، صعبة للغاية بالموسم الجديد، في ظل تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية من الخليج للحصول على خدماته ورغبة الإدارة البيضاء في تسويقه وتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء بيعه لتدعيم الصفقات الجديدة.

ويتواجد على قائمة الإنتظار في الزمالك 3 لاعبين لم يحدد الفرنسي كارتيرون مصيرهم بشكل نهائي حتي الآن في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بخصوص الصفقات الجديدة وهم محمد عبد السلام وإمام عاشور، وإسلام جابر، وإن كانت فرص استمرارهم مع الفريق باتت ضعيفة للغاية.

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