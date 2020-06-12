كارتيرون يتمسك ببقاء أبو جبل مع الزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:47 م
أبو جبل
أبو جبل
محمد جمال

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.


ويسعى كارتيرون للحفاظ على نجوم الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم بعدما حصد الفارس الابيض البطولات خلال الفترة الماضية.


ويرغب كارتيرون فى بقاء محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والمتألق خلال الفترة الحالية مع الزمالك بعدما حصل على فرصته كاملة بالمشاركة أساسيًا بعد إصابة جنش.


وكان أبو جبل قد ساهم مع الزمالك فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

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