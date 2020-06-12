الرئيس الروسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة العيد الوطني

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقيات تهنئة من عدد من الزعماء، بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا".

وأفادت وكالة "تاس" بأن كلا من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الفيتنامي، نغوين فو تشونغ، ورئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، توجهوا ببرقيات تهاني إلى الرئيس الروسي، بمناسبة "يوم روسيا".

وأشاد زعيم كوريا الشمالية بما "حققه الشعب الروسي من نجاح كبير في النضال من أجل بناء روسيا قوية ومزدهرة، بعد أن تغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات"، كما أكد زعماء هذه الدول على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بلدانهم بروسيا.

ويعود تاريخ العيد الوطني "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية، وتُقام في هذا اليوم الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.

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