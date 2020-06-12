زيدان يعرقل عودة أوديجارد إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في تعزيز وتدعيم خط وسط الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن المدير الفني الفرنسي يضع عدة خيارات على رأسها الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رغبة زين الدين زيدان في التعاقد مع بول بوجبا أو إدواردو كامافينجا قد تعرقل عودة النرويجي مارتين أوديجارد إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوديجارد يلعب في الموسم الحالي معارًا في صفوف ريال سوسيداد الإسباني ويقدم النجم النرويجي الشاب مستويات مثيرة للإعجاب مما جعل ريال مدريد يفكر في إستعادته عقب نهاية الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال تعاقد ريال مدريد في الصيف المقبل مع بول بوجبا أو كامافينجا قد يقوم النادي الملكي بإعارة النجم النرويجي مرة أخرى في الموسم المقبل.









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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة بأن نادي إيفرتون الإنجليزي يستهدف التعاقد مع لاعب جديد من فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفه.





صحيفة "السبورت" الإسبانية ذكرت بأن النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع المدافع الفرنسي توديبو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضافت الصحيفة بأن رغبة إيفرتون في ضم المدافع الفرنسي ليكون بديلا للكولومبي المصاب ياري مينا مدافع الفريق الإنجليزي وبرشلونة السابق.





والجدير بالذكر أن عجلة الدوري الإسباني عادت للدوران من جديد أمس الخميس بعدما توقفت لمدة 3 أشهر بسبب فيرورس كورونا.







