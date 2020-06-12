زيدان يعرقل عودة أوديجارد إلى ريال مدريد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:32 م
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في تعزيز وتدعيم خط وسط الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن المدير الفني الفرنسي يضع عدة خيارات على رأسها الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رغبة زين الدين زيدان في التعاقد مع بول بوجبا أو إدواردو كامافينجا قد تعرقل عودة النرويجي مارتين أوديجارد إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوديجارد يلعب في الموسم الحالي معارًا في صفوف ريال سوسيداد الإسباني ويقدم النجم النرويجي الشاب مستويات مثيرة للإعجاب مما جعل ريال مدريد يفكر في إستعادته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال تعاقد ريال مدريد في الصيف المقبل مع بول بوجبا أو كامافينجا قد يقوم النادي الملكي بإعارة النجم النرويجي مرة أخرى في الموسم المقبل.


أقرأ أيضا.. إيفرتون يسعى لخطف نجم برشلونة


أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة بأن نادي إيفرتون الإنجليزي يستهدف التعاقد مع لاعب جديد من فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفه.

صحيفة "السبورت" الإسبانية ذكرت بأن النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع المدافع الفرنسي توديبو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة بأن رغبة إيفرتون في ضم المدافع الفرنسي ليكون بديلا للكولومبي المصاب ياري مينا مدافع الفريق الإنجليزي وبرشلونة السابق.

والجدير بالذكر أن عجلة الدوري الإسباني عادت للدوران من جديد أمس الخميس بعدما توقفت لمدة 3 أشهر بسبب فيرورس كورونا.


أخبار تهمك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالأسماء.. ثلاثي الأهلي على طاولة بيراميدز

منذ 39 دقيقة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ 35 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ أقل من ساعتين

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

01:11 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم