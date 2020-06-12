حميات إمبابة: مصر حاليا في فترة ذروة إصابات كورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن زيادة عدد الإصابات في مصر كانت متوقعة بسبب التجمعات والتزاحم الذي حدث خلال أخر شهر رمضان، مؤكدا أن مصر حاليا في فترة ذروة الإصابات.





وأشار "الجارحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه ليس هناك تقصيرا من قبل وزارة الصحة بأطقمها الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مناشدا المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم.





وأضاف أنه عند شعور أي شخص بالارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وفقدان حاستي التذوق والشم، وصداع، وتكسير بالجسم، دون الشعور بأي أعراض تنفسية "ميخفش"، وكل ما عليه أن يتناول علاجه، ويعزل نفسه 14 يوم، وإذا كان المريض مسن أو يعاني من أمراض مزمنة فعليه المتابعة كل 3 أيام طالما لا يعاني من أي أعراض تنفسية.





ونصح أي مصاب بالكورونا ويعاني من أعراض تنفسية أن يحصل على دواء "كليكسان" لإحداث سيولة في الدم، وبصورة سريعة ويكون تحت الإشراف الطبي، معلقا: "الكليكسان أمان للعيان ولازم يكون تحت اشراف طبي"، منوها بأن المريض يجب أن يستمر في تناول أدوية الزنك وفيتامين سي لمدة شهر بعد الإصابة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



