في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
شهدت مستشفى العزل بكفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، واقعة غريبة من نوعها، عندما اعترض " أشرف. م" على استلام جثة والده، مؤكدا لادارة المستشفى أنه جاء لاستلام جثمان والده بينما الموجود فى النعش هو جثة لسيدة.

وأكد نجل المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد، والذى كان يتم علاجة داخل مستشفى كفر الزيات، أنه بمعاينة جثة والده قبل استلامها اكتشف أنها لسيدة وليس لوالده، وعلى الفور رفض استلام الجثمان وأبلغ المستشفى بذلك.

وتبين أن الجثة لسيدة من احدى قرى مركز كفر الزيات، وتوفت فى نفس توقيت وفاة رجل آخر من المحلة الكبرى، الا أن عامل المشرحة أخطأ وقام بتلسيم جثة الرجل بالخظأ.

على الفور طالب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بايقاف إجراءت دفن الرجل الذى تم أخذ جثته بالخظأ، وطالب الاهالى بالرجوع الى المستشفى بالجثمان لتدارك الخطأ.

وتم على الفور تسليم الجثامين إلى ذويهم، وتم إحالة عامل المشرحة إلى التحقيق لتجرى شئونها.

وكشف مصدر من داخل صحة الغربية، أنة حدث خطأ من عامل المشرحة بين الجثتيين وتم ابلاغ الاهالى قبل دفن جثة الرجل بالخطأ، واحالة المتسببين فى ذلك للتحقيق.

على جانب آخر أنتهى فريق الصحة فجر اليوم من دفن جثمان " محمد " 72 عام بعد استلام الجثمان من مستشفى العزل بكفر الزيات وتدارك الخطأ الذى حدث، وقام الفريق بأشعال النيران فى النعش عقب الانتهاء من اجراءات الدفن.

وذلك كأجراء احترازى حتى لا ينتقل العدوى الى أى شخص آخر، وهذا ما يتم عند دفن متوفين فيروس كورونا.

الصحة تسجل 1442 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر"
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)
في الغربية.. ذهب لاستلام جثة والده من العزل فحدثت مفاجأة (صور)

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