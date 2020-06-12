استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:30 م
حالة ولادة قيصرية
حالة ولادة قيصرية
إسلام أمين
أكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفي الحجر الصحي في كفرالدوار بمحافظة البحيرة، استقرار الحالة الصحية للأمهات المصابات بفيروس كورونا واللاتي وضعن مواليدهن بعد إجراء حالتي ولادة قيصرية، ليرتفع عدد حالات الولادة داخل مستشفي الحجر الصحي إلي 3 حالات حتى الآن.

وأوضح مدير مستشفى الحجر الصحي بكفرالدوار، أن فريق أطباء وتمريض قسم النساء والتوليد بالمستشفى قاموا بإجراء عمليتى ولادة قيصرية لمريضتين بالحجر الصحي، الحالة الأولى "إيمان ياسر" من مدينة كفرالدوار، والثانية "شيماء صالح" من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأشار "زايد" أنه تم إجراء كافة التجهيزات بغرفة العمليات والحضانة وطبيب التخدير والولادة وتحضير أكياس بلازما قبل إجراء حالات الولادة بفترة، وتم إجراء الولادتين من خلال طاقم يشهد له الجميع بالكفاءة وهم كل من، الدكتور اسلام ابراهيم اخصائي التخدير، الدكتورة سعديه سعيد غالي أخصائية النسا، والدكتور محمد عبد المنعم النجار أطفال، بمشاركة طاقم تمريض، شيماء ورباب مرسى، احلام جمال، ايمان عيد، ايمان الروبى، وداد صبحى، هاجر الصافى، وامنيه حنفى.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)
استقرار حالة مصابتين بكورونا عقب إجراء ولادتين قيصريتين بالبحيرة (صور)

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ولادة قيصرية مصابين بفيروس كورونا حجر صحى بوابة الفجر البحيرة اتخاذ الاجراءات الوقائية

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