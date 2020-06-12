عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ظهرت نتائج المسحة الثانية التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، أمس وأثبت وجود نسبةةفيروس كورونا في جسدها واستمرار وتواجدها في مستشفى "أبو خليفة"، للعزل الصحي بالإسماعيلية.

ومن المنتظر أن تجري الفنانة رجاء الجداوي، مسحة ثالثة بعد مرور 72 ساعة للتأكد من شفائها بالكامل من فيروس كورونا المستجد، لتقوم بمغادرة المستشفى ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاج انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

يذكر أن الدكتور محمد خالد مديرالعناية المركزة بالإسماعيلية أكد في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أن الفنانة رجاء الجداوي تم حقنها ببلازما المتعافيين وأخذتها على جزءين.


وأتممت رجاء الجداوي اليوم ال20 في مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية حيث تم نقلها في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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