داخل مستشفى العزل.. 5 محطات خطيرة لـ"رجاء الجداوي" مع كورونا

يبدو أن قصة الفنانة رجاء الجداوي لم تنتهي بعد مع فيروس كورونا "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي انتشر في دول العالم مثل النار في الهشيم، خاصة بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية الفيروس لديها حتى الآن، رغم دخولها المستشفى منذ فترة طويلة.





وحسب آخر الإحصائيات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٧٫١٥ مليون حالة حول العالم، فيما بينهم ٤٠٨ ألف حالة وفاة، وفي مصر بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس ٣٩٬٧٢٦ من ضمنهم ١٠٬٦٩١ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬٣٧٧ حالة.





19 يوم لرجاء الجداوي داخل المستشفى

الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس في 24 مايو الماضي، وتم نقلها في نفس اليوم إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية للبدء في تلقي العلاج بها، وبذلك في استقرت داخل المستشفى 19 يوما لذا أجرى لها مسحات للتأكد من سلبية أو إيجابية الفيروس.





معاناة رجاء الجداوي مع الفيروس

ومنذ دخولها المستشفى وهي تعاني من الفيروس، فالساعات الأولى لها بالعزل كانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، وفي 2 يونيو نقلت إلى غرفة العناية المركزة، وذلك بعد حدوث تطورات وتراجع في حالتها الصحية، ووقتها بدأت تعاني من ضيق تنفس لذا تم نقلها إلى العناية.





التحليل الأول بعد 4 أيام.. الفيروس إيجابي

وبعد دخولها المستشفى بـ 4 أيام، أجرت الفنانة أول تحليل لها داخل مستشفى العزل الصحى، وظهرت نتيجته إيجابية، ثم تدهورت حالتها الصحية بعد أسبوع من دخولها العزل، لتنتقل إلى العناية المركزة حتى الآن.





ووقتها كشف الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية عن حدوث مضاعفات في الحالة، إذ أصيبت الفنانة رجاء الجداوي باضطراب في ضغط الدم بشكل لافت وارتشاح في الرئة.





وفي تصريحات تليفزيونية، تابع السقعان"حدثت مضاعفات من ارتفاع درجة الحرارة ونقلناها إلى الرعاية المركزة، وفي مرحلة الجهاز التنفسي التداخلي، ما قبل جهاز التنفس الاصطناعي.. حالتها غير مستقرة، وكلنا نتابعها، ووزيرة الصحة اطمأنت عليها".





حقن رجاء الجداوي ببلازما الدم

ومن يوم السبت الماضي، بدأت الفنانة رجاء الجداوي في الحصول على بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حسب بروتوكول اللجنة العلمية لوزارة الصحة.





التحليل الثاني بعد 19 يوما.. إيجابي

وفي الساعات الأخيرة، أجرى الأطباء مسحة للفنانة رجاء الجداوي للتأكد من سلبية الفيروس بجسدها، ولكن النتيحة ظهرت إيجابي للفيروس، والفنانة مازالت داخل الرعاية ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم 97، والضغط والنبض مستقريين.



