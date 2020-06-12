بالأسماء.. ثلاثي الأهلي على طاولة بيراميدز

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

وضع مسوؤلو نادي بيراميدز سبورت، عدة نجوم من النادي الأهلي، للحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان نادي بيراميدز، أعلن في وقت سابق التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، عقب رفض الأخير تجديد عقده مع المارد الأحمر، لفترة أخرى.

 

ويستهدف الفريق السماوي، ثلاث نجوم من المارد الأحمر، للتوقيع معهم بالميركاتو الصيفي، حيث يعد أحمد الشيخ أول اهتمامات بيراميدز، لتدعيم خط هجومه.

 

كما يرغب بيراميدز في التعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش، والذي ينتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

 

من ناحية أخرى فتح الفريق المملوك للإماراتي سالم الشامسي، خطوط اتصال مع محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأحمر، لتدعيم جبهته اليسرى بالموسم الجديد.

 

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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