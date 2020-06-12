مجموعة اليورو توافق على صرف 640 مليون يورو لليونان

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر

أصدرت مجموعة اليورو اليوم بيانا توقعت فيه أن يكون الاقتصاد اليوناني من بين الأكثر تضررا بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 إلى جانب توقع بحدوث تعاف قوي إلى حد ما عام 2021.



وكان اجتماع عقد قبل إصدار البيان لوزراء مالية الدول الأعضاء بالمجموعة عبر تقنية الفيديو لبحث تقدم اليونان في تنفيذ الإصلاحات وتوقعات الدولة للاقتصاد الكلي.


وفي مؤتمر صحفي قال كلاوس ريغلينج  المدير الإداري لآلية الاستقرار الأوروبية بعد الاجتماع إن الوزراء قرروا صرف 640 مليون يورو (723 مليون دولار) لليونان في شكل منح للتخفيف من أعباء القروض و 108 ملايين يورو (122 مليون دولار) في صورة قروض.


ورحبت مجموعة (اليورو) بسرعة استجابة السلطات اليونانية على مستوى الاجراءات سواء لاحتواء تفشي الفيروس أو لاتخاذ تدابير الدعم الاقتصادي والمالي للأزمة.

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