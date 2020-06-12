أسطورة ميلان عن رونالدو: لأتخذه مثلاً أعلى للاعبين.. ويُشعرني بأنني كنت لاعباً سيئاً

صرح فيليبو إنزاجي، أسطورة نادي ميلان ويوفنتوس السابق، أن النجمين، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، وليونيل مسيس نجم نادي برشلونة، جعلاه يبدو وكأنه لاعب سئ، على الرغم من الأهداف العديدة التي سجلها في البطولات الأوروبية.





ويشرف إنزاجي حالياً على تدريب فريق بينيفينتو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.





وقال إنزاجي في مقابلة صحفية لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "دوما ما أتخذه مثلاً أعلى أمام اللاعبين، وذلك بفضل إصراره وطريقته في التدريب".





وتابع: "أنا غاضب جداً من رونالدو وميسي، فقد تسببا في أن يظهر أنا وراؤول جونزاليس وكأننا لم نسجل أهدافاً كثيرة".





وخاض اللاعب 115 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 70 هدفاً، في الوقت الذي يمتلك رونالدو 131 هدفاً خلال 177 مباراة، ويمتلك ميسي 117 هدفاً خلال 145 مباراة.





ويمتلك إنزاجي لقبين لبطولة دوري أبطال أوروبا مع ميلان، بالإضافة للقب كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي.



