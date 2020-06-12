أسطورة ميلان عن رونالدو: لأتخذه مثلاً أعلى للاعبين.. ويُشعرني بأنني كنت لاعباً سيئاً

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:14 م
رونالدو
رونالدو
عبد القادر عرابي
صرح فيليبو إنزاجي، أسطورة نادي ميلان ويوفنتوس السابق، أن النجمين، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، وليونيل مسيس نجم نادي برشلونة، جعلاه يبدو وكأنه لاعب سئ، على الرغم من الأهداف العديدة التي سجلها في البطولات الأوروبية.

ويشرف إنزاجي حالياً على تدريب فريق بينيفينتو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

وقال إنزاجي في مقابلة صحفية لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "دوما ما أتخذه مثلاً أعلى أمام اللاعبين، وذلك بفضل إصراره وطريقته في التدريب".

وتابع: "أنا غاضب جداً من رونالدو وميسي، فقد تسببا في أن يظهر أنا وراؤول جونزاليس وكأننا لم نسجل أهدافاً كثيرة".

وخاض اللاعب 115 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 70 هدفاً، في الوقت الذي يمتلك رونالدو 131 هدفاً خلال 177 مباراة، ويمتلك ميسي 117 هدفاً خلال 145 مباراة.

ويمتلك إنزاجي لقبين لبطولة دوري أبطال أوروبا مع ميلان، بالإضافة للقب كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. ثلاثي الأهلي على طاولة بيراميدز

منذ 40 دقيقة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

منذ ساعتين و 43 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

01:11 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم