السياحة: لن نشجع عودة الرحلات مع هذه الدول

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة وضعت عدة ضوابط وإجراءات وقائية لضمان صحة العاملين بالقطاع، موضحة أنه تم فتح الفنادق بشكل تجريبي، وكانت تجربة ناجحة، حيث تم استقبال عدد من الزائرين.





وأشارت "غادة شلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الفنادق جاهزة لاستقبال السائحين بنسبة 50%، لافتة إلى أن سواحل سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح من المناطق المحببة للدول المصدرة للسياحة إلى مصر.





وأوضحت أن الرحلات السياحية التي ستصل مصر عقب عودة حركة السياحة في أول يوليو، ستكون برحلات طيران مباشرة من الدول المصدرة إلى مطار المدن الثلاث التي ستستقبل السائحين، معلقة: "صحة مواطنينا تهمنا، ولن نشجع عودة السياحة مع الدول التي ترتفع بها نسبة الإصابة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



