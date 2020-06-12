"فاينانشيال تايمز": السعودية تبحث إلغاء الحج هذا العام بسبب كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نقلا عن مسئول رفيع المستوى بالسعودية، إن المملكة تبحث إلغاء موسم الحج هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها عام 1932، وذلك بعدما وصلت حالات الإصابة بكورونا فى البلاد إلى 100 ألف.
 
وقال مسئول رفيع المستوى فى وزارة الحج والعمرة للصحيفة البريطانية أن المسالة تمت دراستها بعناية، وتم وضع سيناريوهات مختلفة، وسيتم اتخاذ قرار رسمى فى غضون أسبوع.

 
ومن بين المقترحات المطروحة السماح بعدد صغير من الحجاج المحليين لأداء الفريضة مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة، فى حين أن هناك إمكانية لإلغاء موسم الحج كله. وقال المسئول إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكن الأولوية لصحة وسلامة الحجيج.
 
وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن السعودية استطاعة تنظيم الحج خلال تفشى أوبئة سابقة مثل الإيبولا ومارس، إلا أن النطاق العالمى لوباء كورونا يمثل تحديا أكثر صعوبة بشكل كبير.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية تحركت مبكرا لاتخاذ إجراءات ساعدت فى السيطرة على الفيروس بعد ظهور أول حالة مؤكدة بها فى الثانى من مارس، بما فى ذلك قيود على السفر وحجر تحول على الصعيد الوطنى استمر شهرين، لكنها بدأت تخفيف القيود فى أواخر مايو، وبدأت الإصابات والوفيات اليومية تزداد. وتم تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا خلال الأيام الستة الماضية، بينما تجاوز عدد الوفيات 857.

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