ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يغرد في الصدارة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:55 م
ميسي
ميسي
أحمد عصام

شهدت الساعات الماضية استئناف بطولة الدوري الاسباني مرة أخرى بمباراة فريق إشبيلية ضد نادي ريال بيتيس في أولى مباريات الليجا بعد عودة النشاط الرياضي.


وكان قد توقف النشاط الرياضي في أوروبا ببداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.


ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


ويأتي ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالتالي :-

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 19 هدفا.

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 14 هدفا.

3- لويس سواريز (برشلونة) 11 هدفا.

4- لوكاس بيريز (ديبورتيفو ألافيس) 11 هدفا.

5- جيرارد مورينو (فياريال) 11 هدفا.

6- روجر مارتي (ليفانتي) 11 هدفا.

7- لوكاس أوكامبوس (إشبيلية) 10 أهداف.

8- آنخل (خيتافي) 10 أهداف.

9- ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 9 أهداف.

10- أنتى بوديمير (ريال مايوركا) 9 أهداف.

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