خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة، من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق)، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.





ونوه بأن إقامة الجمعة المقبلة، قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط.





الأزهر الشريف: منفذو الهجوم الإرهابي بمسجد غربي كابول تجردوا من القيم الدينية والإنسانية





وفي سياق آخر، أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مسجد «شير شاه صوري» غربي كابول خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المصلين.





وأكد الأزهر أن تفجير عبوات ناسفة بين أشخاص يؤدون الصلاة ويتضرعون إلى الله عمل إرهابي مشين لا يخرج إلا عن أشخاص تجردوا من كل القيم الدينية والإنسانية، ولم يراعوا حرمة الصلاة ولا مساجد الله ولا الظرف الإنساني الصعب الذي ألمَّ بالعالم أجمع.





وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأفغانستان رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتقبل ضحايا هذا الحادث في الشهداء، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل.



