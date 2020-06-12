ساري يقف أمام أحلام برشلونة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:44 م
ساري
ساري
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر التطورات في صفقة انتقال لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، يسعى بكل قوة لإقناع اللاعب البوسني بالاستمرار داخل فريق السيدة العجوز، ورفض عرض برشلونة.

وأضافت الصحيفة بأن ساري لا يريد أن يخسر واحد من أفضل وأذكى لاعبيه في فريق يوفنتوس ويسعى بكل قوة لاستمراره في صفوف الفريق.

وتابعت الصحيفة بأن ساري وبعد مدح اللاعب البوسني في مقابلته الأخيرة مع وسائل الإعلام سيترجم ذلك إلى أفعال وسيدفع به أساسيا في مباراة يوفنتوس اليوم أمام ميلان بكأس إيطاليا.


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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة بأن نادي إيفرتون الإنجليزي يستهدف التعاقد مع لاعب جديد من فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفه.

صحيفة "السبورت" الإسبانية ذكرت بأن النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع المدافع الفرنسي توديبو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة بأن رغبة إيفرتون في ضم المدافع الفرنسي ليكون بديلا للكولومبي المصاب ياري مينا مدافع الفريق الإنجليزي وبرشلونة السابق.

والجدير بالذكر أن عجلة الدوري الإسباني عادت للدوران من جديد أمس الخميس بعدما توقفت لمدة 3 أشهر بسبب فيرورس كورونا.

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