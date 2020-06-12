إنجاز جديد لـ"صحة الدقهلية" في مواجهة كورونا (صور)

أعلن الدكتور سعد مكي محافظ الدقهلية، عن إنجاز جديد لمديرية الصحة في مواجهة كورونا خلال الفترة الحالية من الجائحة، حيث قام فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى السنبلاوين العام بإجراء ولادة قيصرية متكررة لمشيمة متقدمة مركزية ملتصقة بجدار الرحم للمريضة "إيمان. ص. ع" من كفر ميت غراب بالسنبلاوين كواحدة من أصعب العمليات في مجال النساء والتوليد.





وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى أن صعوبة العملية كانت تكمن في أن المريضة تعاني من أعراض مرض كورونا وهي بقسم العزل بمستشفى السنبلاوين العام وتم أخذ مسحه تشخيصيه للمريضه قبل إجراء الجراحة بساعات.





وأكد، أن المريضة خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة وتم إيداع الطفلة بقسم الحضانات بالمستشفى وهي الآن داخل غرفة الرعاية بقسم العزل بالمستشفى.



