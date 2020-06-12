إنجاز جديد لـ"صحة الدقهلية" في مواجهة كورونا (صور)
الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:44 م
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي محافظ الدقهلية، عن إنجاز جديد لمديرية الصحة في مواجهة كورونا خلال الفترة الحالية من الجائحة، حيث قام فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى السنبلاوين العام بإجراء ولادة قيصرية متكررة لمشيمة متقدمة مركزية ملتصقة بجدار الرحم للمريضة "إيمان. ص. ع" من كفر ميت غراب بالسنبلاوين كواحدة من أصعب العمليات في مجال النساء والتوليد.
وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى أن صعوبة العملية كانت تكمن في أن المريضة تعاني من أعراض مرض كورونا وهي بقسم العزل بمستشفى السنبلاوين العام وتم أخذ مسحه تشخيصيه للمريضه قبل إجراء الجراحة بساعات.
وأكد، أن المريضة خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة وتم إيداع الطفلة بقسم الحضانات بالمستشفى وهي الآن داخل غرفة الرعاية بقسم العزل بالمستشفى.
تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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