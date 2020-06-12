حديقة الحيوان تكشف الإجراءات الاحترازية حال إعادة فتحها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إنهم ركزوا على أعمال الرش والتطهير بالحديقة خلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا، فضلا على تطبيق خطة التحصينات والوقاية للحيوانات.

وأشار "رجائي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن القسم الزراعي قام بصيانة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء بشكل ملحوظ، منوها بأنه تم إدخال عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل حيوان الباكا.

وأضاف أنه تم زيادة عدد المقاعد الخشبية بالحديقة، كما طبقوا خطة إكثار الحيوانات، منوها بأنهم ناقشوا الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها حال إعادة فتح الحديقة، حيث سيتم فتح كافة أبواب الحديقة لمنع التكدس، وتحديد عدد التذاكر اليومية لتقليل التزاحم، ورش الحديقة يوميا لتطهيرها.

وواصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من المناخ المتغير التقلبات الجوية وموجة الحر وخاصة حديقة الجيزة التى تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة أو أعداد الحيوانات.

وتعد حديقة الحيوانات الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التى تأسست عام 1891، هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالى 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالى 4800 حيوان وطائر.

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان خلال تصريحات صحفية، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل حدائق الحيوان دوريا لحمايتها من فيروس كورونا، خاصة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة أو عدد الحيوانات من خلال برنامج التعقيم والتطهير واستخدام الكلور لرش الطرقات والشوراع بحديقة حيوان الجيزة، والمياه والصابون للتطهير خاصة بيوت الشمبانزى.

وأضاف "رجائى"، أنه يتم اتباع كافة الخطوات الحماية داخل حدائق الحيوان، لافتا الى أن أطباء الحديقة يبذلون جهدا كبيرا سواء من حيث المتابعة الدورية للحيوانات والوقاية، مشيدا بدور عمال الحديقة الذين يبذلون جهد كبير فى أعمال تطهير الطرقات ومشيات حديقة الحيوان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدا أن التعقيم بأسس سليمة هو أمر فى غاية الأهمية بطريقة لا تؤثر على الحيوانات وذلك عن طريق اختيار أيام مشمسة لسهولة جفاف المطهرات بصورة سريعة.

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