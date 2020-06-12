نجم برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كارليس ألينيا نجم برشلونة والمعار إلى ريال بيتيس الإسباني تلقى عرضًا جديدًا من أحد الأندية الإنجليزية للعب في صفوفه في الموسم المقبل.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن العرض بلغت قيمته 25 مليون يورو وهو من أحد الأندية الإنجليزية ولكن الصحيفة الإسبانية لم تكشف عن إسمه.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألينيا يرفض الاستماع إلى العروض المقدمة له لأن هدفه هو العودة إلى برشلونة والنجاح مع النادي الكتالوني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألينيا يبلغ من العمر 22 عامًا وخاض مع الفريق الأول في برشلونة 39 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن.



