موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في إياب دور نصف نهائي كاس ايطاليا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ( البيانكونيري VS الروسونيري ) Italian Cup





يوفنتوس ضد ميلان | يحل فريق إي سي ميلان الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه يوفنتوس، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل البيانكونيري ، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي كأس إيطاليا، بدون حضور جماهيري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في كاس ايطاليا

وستُقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في كاس ايطاليا

وستُذاع مباراة يوفنتوس ضد ميلان في دور نصف نهائي كاس ايطاليا على قنواتRai 1- TRT SPOR - Match tv.





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في كاس ايطاليا





ومن المتوقع أن يبدأ البيانكونيري بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.

خط الوسط: بليز ماتويدي - رودريجو بينتانكور - آرون رامسي.

خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا.



ومن المتوقع أن يبدأ الروسونيري بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الوسط: أندريا كونتي - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - دافيدي كالابريا.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسييه - جياكومو بونافنتورا - هاكان تشالهانوغلو - لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: آنتي ريبيتش.



ومن المتوقع أن تكون مباراة يوفنتوس ضد ميلان في كاس ايطاليا في غاية الصعوبة، حيث فاز الروسونيري في لقاء الذعاب بمسابقة الدوري الايطالي على البيانكونيري بصعوبة بالغة، بالرغم من أن اللقاء كان أرضه ووسط جمهوره.



وفي مواجهة الذهاب بنصف نهائي كأس إيطاليا، كان اليوفي يقترب من خسارة المباراة بنتيجة 1/0 على ملعب "سان سيرو"، لولا أن تحصل الفريق على ركلة جزاء سجل منها كريستيانو رونالدو نجم الفريق هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.



