مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استقر على مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.





واستقر الكاف على إقامة مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 والذى توقف بسبب فيروس كورونا فى سبتمبر القادم.





وكانت تقارير مغربية قد كشفت عن مواعيد الكاف وهى إقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي المسابقة في الفترة ما بين 4 و 5 سبتمبر المقبل ومباراتي الإياب ما بين 11 و12 من الشهر نفسه، على أن تجرى المباراة النهائية يوم 25 من سبتمبر المقبل .





وقالت صحيفة المنتخب المغربية :" الزمالك سيواجه نظيره الرجاء، فى لقاء الذهاب، يوم 4 سبتمبر، بينما يلعب الأهلى مع الوداد، يوم 5 سبتمبر بينما ستقام مباريات الإياب، بمواجهة الأهلى مع الوداد، يوم 11 سبتمبر، على أن تقام مباراة الزمالك مع الرجاء، يوم 12 من نفس الشهر.".





وكان المارد الأحمر قد صعد لتصف نهائي دوري ابطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بينما صعد الفارس الأبيض على حساب الترجي التونسي.