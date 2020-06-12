فايلر يحسم مصير الفهد الأنجولي

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، موقفه من رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، لعدم الاقتناع بقدراته الفنية، وفضل خروجه مع نهاية الموسم الجاري.





وخرج جيرالدو دا كوستا، من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسؤولية الفنية ولم يشارك سوى في مباريات قليلة، في ظل اعتماده على عدد آخر من اللاعبين.





من ناحية أخرى أغلق جيرالدو، المفاوضات أمام الأندية المحلية للرحيل إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب المارد الأحمر، مفاوضات من جانب بعض الأندية للحصول على توقيعه، إلا أنه رفض الدخول في أي مناقشات مع الأندية المصرية.





وتمسك جيرالدو، بالرحيل عن الدوري المصري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، متجهًا للدوريات الخليجية أو اللعب في الدوري البرازيلي.