شاهد.. أول ظهور لكريم قاسم بعد تعافيه من فيروس "كورونا"

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أعلن مؤخراً الفنان كريم قاسم، بمرض إصابته بفيروس "كورونا"، وظهر "لايف" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ليحكى للناس عن تجربته مع هذا المرض وتعافيه منه، وعن عزله التام بعيدا عن والده في شقة خاصة به.





ونشر كريم قاسم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له، ظهر فيها برفقة والده، معلقا قائلا: "المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا، وقضينا اليوم كله سوا".





يذكر أن كريم قاسم خاص السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎