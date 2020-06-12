موقف محمد صلاح النهائي من المشاركة أمام إيفرتون بالبريميرليج

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:25 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا علي حساب نظيره بلاكبيرن بنتيجة 6 / 0 وديا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " من جديد.


وشهدت المباراة غياب كل من محمد صلاح و أندرو روبيرتسون بالإضافة إلي الحارس الاسباني أدريان وذالك بسبب الإصابة التي تعرضوا لها في تدريبات الفريق هذا الأسبوع.


وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن كل من الفرعون المصري محمد صلاح و الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون والحارس أدريان قد تعرضوا الي كدمات خفيفة في تدريبات الفريق هذا الأسبوع لذالك فضل المدرب الألماني يورجن كلوب عدم مشاركتهم في المباراة للراحة وان هذا لن يمنعهم من المشاركة أمام إيفرتون الاسبوع المقبل ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي إيفرتون الاسبوع القادم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

 

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