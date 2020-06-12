اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

" شيري هانم".. اسم تصدر مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعدما ألقي القبض عليها هي وابنتها "زمردة" لادارتهم قناة علي مواقع التواصل الاجتماعي تخالف العادات والتقاليد للمجتمع وتحوى ألفاظ خارجة.





سر القبض على شيري هانم





وذلك بعدما تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لسيدتين يقمن من خلالها باستخدام إشارات وإيماءات وألفاظ تخدش الحياء العام، وأقرت السيدتان بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على استفادة وربح مادى.





أدلة ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق





كما رصدت وحدة الرصد والتحليل بالنيابة العامة عدة فيديوهات لتلك السيدة وابنتها تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، بجانب اعتراف إحداهما أنها اعتادت على ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.





وبالفعل تم الكشف عن حادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.





وبعد تلك الاعترافات وما تم رصده، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، والتحريض على الدعارة.





من هي؟.. الاسم الحقيقي مفاجأة





والسيدة التي تطلق على نفسها إسم "ٍشيري هانم على مواقع السوشيال ميديا اسمها الحقيقي شريفة رفعت و"شيري هانم" اسم الشهرة، أما ابنتها التي تطلق على نفسها إسم زمردة فاسمها الحقيقي تدعى نورا هشام.









متابعي شيري هانم على السوشيال مديا





"شيري هانم" أو شريفة رفعت تملك قناة على موقع الفيديوهات Youtube بها 55 ألف مشترك، أما حسابها الخاص على موقع Instagram يتابعه حوالي 27 ألف متابع.



