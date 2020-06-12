عمرو أديب يحصد المركز الاول في استفتاء 'الفجر الفني'

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قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر الفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري، عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.



وتصدر برنامج "الحكاية"، للإعلامي عمرو أديب، استفتاء "الفجر الفني"، قائمة أفضل برنامج، اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو.



وجاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12220 صوت مايعادل41,44 %، وبهذا يكون عمرو أديب تفوق على زوجته لميس الحديدي، التى احتل برنامجها المركز الثاني بنسبة 34,4%



ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا



