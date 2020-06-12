الرئاسة الأوكرانية: إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أفادت الرئاسة الأوكرانية اليوم الجمعة، بإصابة يلينا زيلينسكايا قرينة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، أن السيدة الأولى للبلاد (42 عاما) عُزلت عن أهاليها، وتتلقى العلاج في المنزل، مشيرا إلى أن نتائج فحص الرئيس زيلينسكي وطفليه جاءت سلبية (أي غير مصابين بالفيروس).

وذكر المكتب الصحفي أن زوجة الرئيس في حالة جيدة ولم تظهر لديها أعراض إصابة بـ"كوفيد-19".

ولفت المكتب إلى أن التحقيق الوبائي جار بغية تحديد مصدر إصابة السيدة الأولى بالفيروس، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت إلى جميع المخالطين لها إلى دخول الحجر الصحي وإجراء الفحص.

وحتى اليوم، سجلت في أوكرانيا 29753 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 870 حالة وفاة.

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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