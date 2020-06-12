مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء حادثي إطلاق نار بفيلاديلفيا الأمريكية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 12 آخرون جراء أعمال عنف متفرقة بالأسلحة النارية شهدتها مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا. 

وقالت الشرطة، إن مجموعة من المسلحين يرتدون أقنعة تزلج خرجوا من سيارة، وأطلقوا النار صوب مجموعة أخرى من الأشخاص كانوا على رصيف المشاه، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

واستمرت أعمال العنف حتى صباح اليوم الجمعة، حيث أطلق مسلح أكثر من 70 طلقة فى منطقة شمال فيلاديلفيا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وبحسب الشبكة الأمريكية، ليس هناك ما يشير إلى إلقاء القبض على أى مشتبه به فى الحادثين المشار إليهما حتى الآن.

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يحسم مصير حازم إمام

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بناء على طلبات فايلر.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

01:11 م

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

01:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم