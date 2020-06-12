مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء حادثي إطلاق نار بفيلاديلفيا الأمريكية

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 12 آخرون جراء أعمال عنف متفرقة بالأسلحة النارية شهدتها مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا.





وقالت الشرطة، إن مجموعة من المسلحين يرتدون أقنعة تزلج خرجوا من سيارة، وأطلقوا النار صوب مجموعة أخرى من الأشخاص كانوا على رصيف المشاه، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.





واستمرت أعمال العنف حتى صباح اليوم الجمعة، حيث أطلق مسلح أكثر من 70 طلقة فى منطقة شمال فيلاديلفيا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.





وبحسب الشبكة الأمريكية، ليس هناك ما يشير إلى إلقاء القبض على أى مشتبه به فى الحادثين المشار إليهما حتى الآن.



