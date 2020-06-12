"الداخلية" تضبط 94 شخصا خالفوا قرار وقف أعمال البناء

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

وضبطت الداخلية، عدد (94) شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٧٦ قطعة سلاح ناري، و٢٣٩ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٦٨٧٨ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٧٦ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٥٢ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٤ بندقة آلية، ٢٧ بنادق خرطوش، ١٤ طبنجة، ١٢٠ فردا محلي الصنع، ٢٩٨ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢٢٩ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٦٨٧٨ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٢٥ حكم جناية، ٢٢٤١٤ حكم حبس جزئي، ٤٤٢٩ حكم حبس مستأنف، ٣٨٧٨٩ حكم غرامة، ١٠٩٧١ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٤ من تشكيلات عصابية ضم ١٢ متهم، ارتكبوا ١٧ حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢٣٩ قضايا مخدرات بحوزة ٢٥٦ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٤٢ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٢٤ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٠٥ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ٢٢١٨٥ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٨٢ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٦ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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