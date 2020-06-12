الزمالك يحسم مصير حازم إمام





اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن حازم إمام الظهير الأيمن للقلعة البيضاء ومستقبله الفترة القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل حازم إمام عن صفوف الزمالك في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

ونفى النادي الأبيض كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل حازم إمام عن صفوف الفريق في الصيف لأنه يعتبر من العناصر الأساسية.

وينوي مسئولو القلعة البيضاء تجديد عقد حازم إمام مع الفريق لمدة موسمين قادمين للحفاظ على خدماته لفترة أطول داخل النادي.

وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي نادي مجانا في الصيف القادم.