صورة نادرة للزعيم عادل امام في كواليس "عنتر شايل سيفه"





يسافر عنتر إلى إيطاليا طمعا في جمع ثروة من المال بعقد عمل إعده له زميله متولى، يتضح له بعد وصوله إلى روما أنه مزور وأن متولى نصب عليه، يقع عنتر ضحية لمخرج سينمائي يستغله في التمثيل في أفلام جنسية مع كارولين وغيرها، يعود إلى أرض الوطن ليكتشف الحقيقة على أيدى بوليس الآداب الذين يقبضون عليه. يفرج عنه بعد مصادرة الفيلم، ويعود عنتر إلى القرية لينقذ زوجته من مدحت الذي استولى على أرض زوجته بعقد مزور، ويقرر عنتر ان يعمل مزارعا بالأرض وإلا يسافر مرة أخرى.





يذكر أن الزعيم عادل إمام شارك في رمضان الماضي ً بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للزعيم عادل امام، وذلك خلال تصويرفيلم" عنتر شايل سيفه" وذلك عام ١٩٨٢.وكانت تدور احداث الفيلم في إحدى القرى بالصعيد، يعيش عنتر عالة على زوجته مستورة التي تزرع أرضها بنفسها، بينما هناك إغراءات من حولها لبيع ما تملكه من أرض إلى مدحت الرجل الثرى والقوى.