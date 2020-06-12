صورة نادرة للزعيم عادل امام في كواليس "عنتر شايل سيفه"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للزعيم عادل امام، وذلك خلال تصويرفيلم" عنتر شايل سيفه" وذلك عام ١٩٨٢.

وكانت تدور احداث الفيلم في إحدى القرى بالصعيد، يعيش عنتر عالة على زوجته مستورة التي تزرع أرضها بنفسها، بينما هناك إغراءات من حولها لبيع ما تملكه من أرض إلى مدحت الرجل الثرى والقوى.

يسافر عنتر إلى إيطاليا طمعا في جمع ثروة من المال بعقد عمل إعده له زميله متولى، يتضح له بعد وصوله إلى روما أنه مزور وأن متولى نصب عليه، يقع عنتر ضحية لمخرج سينمائي يستغله في التمثيل في أفلام جنسية مع كارولين وغيرها، يعود إلى أرض الوطن ليكتشف الحقيقة على أيدى بوليس الآداب الذين يقبضون عليه. يفرج عنه بعد مصادرة الفيلم، ويعود عنتر إلى القرية لينقذ زوجته من مدحت الذي استولى على أرض زوجته بعقد مزور، ويقرر عنتر ان يعمل مزارعا بالأرض وإلا يسافر مرة أخرى.


يذكر أن الزعيم عادل إمام شارك في  رمضان الماضي ً بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

منذ ساعة و 11 دقيقة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

الزمالك يحسم مصير حازم إمام

منذ 42 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بناء على طلبات فايلر.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

01:11 م

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

01:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم