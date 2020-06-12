أين هم بعد 30 عامًا؟.. كتيبة "الجوهري" أصحاب التعادل التاريخي مع هولندا في مونديال 90

في مثل هذا اليوم 12 يونيو لعام 1990 حقق منتخب مصر تعادلًا تاريخيًا مع نظيره منتخب هولندا في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد "باليرمو" في إيطاليا ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم





خاض منتخب مصر بقيادة الراحل محمود الجوهري المباراة بتشكيلة مكونة من : احمد شوبير – إبراهيم حسن – هشام يكن – هاني رمزي – ربيع ياسين – أحمد رمزي (مجدي طلبة) – إسماعيل يوسف – مجدي عبد الغني – أحمد الكأس – حسام حسن – جمال عبد الحميد (عادل عبد الرحمن).





منتخب هولندا كان البادئ بالتسجيل عن طريق ويم كيفت بالدقيقة 58، وتعادل مجدي عبد الغني لمنتخب مصر من ركلة جزاء بالدقيقة 83، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوارهم بالمونديال،و لكن المنتخب تعادل في مباراته الثانية مع ايرلندا سلبيًا، وخسر أمام انجلترا 1-0 وودع منافسات البطولة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أين كتيبة منتخب مصر أصحاب التعادل التاريخي أمام هولندا الآن وبعد مرور 30 عامًا على هذه المباراة:-





أحمد شوبير:





حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد اعتزاله كرة القدم اتجه للعمل في مجال الإعلام الرياضي، وأصبح واحد من ألمع الإعلاميين الرياضيين في مصر، قدم العديد من البرامج الرياضية عبر الفضائيات المختلفة خلال مسيرته، ويعمل حاليًا في قناة أون تايم سبورتس.





إبراهيم حسن:





رافق إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق توأمه حسام حسن في رحلته بالعمل بالتدريب بعد اعتزالهما، وتولي منصب مدير الكرة بالعديد من الأندية التي تولي شقيقه تدريبها خلال السنوات الماضية، وكان آخر محطاتهما مع نادي سموحة قبل استقالتهما مؤخرًا.





هشام يكن:





مدافع الزمالك السابق هشام يكن نجل نجم الكرة المصرية والقلعة البيضاء الراحل يكن حسين، عمل في مجال التدريب بعد ا عتزاله كرة القدم، وعمل مدربًا في منتخب الشباب مع مصطفي يونس كما عمل مساعدًا للألماني دراجوسلاف مدرب الزمالك السابق، ودرب بعض الأندية في المظاليم، ويتولي حاليًا القيادة الفنية لفريق إيرو سبورت بالدرجة الرابعة.





هاني رمزي:





بعد اعتزاله كرة القدم اتجه هاني رمزي مدافع منتخب مصر السابق للعمل في مجال التدريب، وتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي وصعد به لأولمبياد لندن 2012، كما عمل مدربًا لأندية وادي دجلة، وإنبي، واتحاد الشرطة، والإتحاد السكندري، وكانت آخر محطاته عمل مدربًا مساعدًا للمكسيكي أجيري في منتخب مصر الأول، قبل إقالة الجهاز الفني بسبب إخفاق الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019.





ربيع ياسين:





نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ربيع ياسين قرر العمل في مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم وتولي تدريب بعض المنتخبات الوطنية في فئة الشباب، وحصل مع الفراعنة الصغار على بطولة أمم إفريقيا للشباب عام 2013 بالجزائر، ويعمل حاليًا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشباب.





أحمد رمزي:





اعتزل نجم الزمالك السابق أحمد رمزي عام 1995 واتجه بعدها للعمل في مجال التدريب، وعمل مساعداً للعديد من المدربين في القلعة البيضاء مثل، اوتوفيستر وكابرال وكاجودا وأحمد رفعت وحصل معهم على العديد من الألقاب والبطولات، ولكنه ابتعد عن الساحة في الوقت الحالي.





مجدي طلبة:





نجم الأهلي والزمالك السابق مجدي طلبة بعد اعتزاله كرة القدم قرر العمل في مجال التدريب وتولي قيادة عدة أندية خلال مشواره منها أندية داخل وخارج مصر أبرزهم، نجع حمادي والجونة والشعلة السعودي ونجوم المستقبل، وفريق الحمام المطروحي.





إسماعيل يوسف:





بعد اعتزاله عمل إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق في مجال التدريب فترة من الوقت، كما شغل منصب مدير الكرة بالنادي الزمالك عدة مرات، ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء تحت رئاسة مرتضى منصور.





مجدي عبد الغني:





نجم الأهلي السابق وصاحب هدف منتخب مصر في شباك هولندا، مجدي عبد الغني، شغل منصب العضوية في إتحاد الكرة المصري عدة مرات خلال السنوات الماضية، وآخرها كان في مجلس هاني أبوريدة والذي تقدم باستقالته بعد إخفاق الفراعنة في أمم إفريقيا 2019، كما كان له بعض التجارب في مجال الإعلام، ويترأس حاليًا جمعية اللاعبين المحترفين وينوي الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة.





أحمد الكأس:





عمل أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق في مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم، وتولي القيادة الفنية لعدة أندية في دوري الدرجة الثانية أبرزها الأوليمبي، والقناة ودمياط وإف سي مصر ويعمل حاليًا مدربًا لفريق أبوقير للأسمدة.





حسام حسن:





عمل حسام حسن مهاجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق في مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم، وتولي العديد من الأندية منها الزمالك والمصرية للإتصالات والمصري البورسعيدي والمقاصة وبيراميدز والاتحاد السكندري، كما تولي القيادة الفنية لمنتخب الأردن، وآخر محطاته التدريبية كانت مع نادي سموحة قبل استقالته.





جمال عبد الحميد:





نجم الأهلي والزمالك السابق اتجه للعمل في مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم، وتولي تدريب عدة أندية خلال مشواره، حيث تولي منصب المدرب العام في نادي الزمالك، كما تولي قيادة أندية أسوان وسوهاج والقناة والسكة الحديد، وشغل منصب مدير الكرة ورئيس اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، كما عمل في مجال التحليل الرياضي للمباريات عبر الفضائيات، وفي الفترة الأخيرة أصبح دائم الظهور كضيف في عدد من البرامج الرياضية المختلفة.





عادل عبد الرحمن:





نجم الأهلي السابق عادل عبد الرحمن عمل في مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وتولي قيادة عدة أندية سعودية منها، الشباب، والإتحاد، والباطن، والوحدة، كما عمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتولي تدريب فريق الشباب بالقلعة الحمراء، كما تولي تدريب فريق سموحة عام 2019 في تجربة لم تستمر سوي أشهر قليلة.



