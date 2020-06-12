وائل كفوري عن فيروس كورونا: "لم تؤثر فيا إلا بزيادة وزني"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:26 م
وائل كفوري
وائل كفوري
أكد المطرب وائل كفوري، اليوم الجمعة الموافق 12/6/2020، أنه لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لأنه في الطبيعي لا يحب الخروج.

وقال وائل كفوري، خلال أول حفل له أون لاين، داخل حديقة فيلته ضمن حفلات "مكملين معكم": لم أتأثر بكورونا لأنني لست من هواة الخروج بشكل كبير وهذه الفترة مقتصر نشاطي على التواجد في المنزل والرياضة والأكل مما زاد وزني.

يأتي حفل وائل كفوري الأون لاين بعد نجاح سلسلة حفلات الأون لاين التي قدمها كبار نجوم الغناء محمد منير ونانسي عجرم ونجوى كرم وإليسا.

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