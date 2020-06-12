وائل كفوري عن فيروس كورونا: "لم تؤثر فيا إلا بزيادة وزني"

أكد المطرب وائل كفوري، اليوم الجمعة الموافق 12/6/2020، أنه لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لأنه في الطبيعي لا يحب الخروج.





وقال وائل كفوري، خلال أول حفل له أون لاين، داخل حديقة فيلته ضمن حفلات "مكملين معكم": لم أتأثر بكورونا لأنني لست من هواة الخروج بشكل كبير وهذه الفترة مقتصر نشاطي على التواجد في المنزل والرياضة والأكل مما زاد وزني.



