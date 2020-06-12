إنتر ميلان يقترب من جوهرة بريشيا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:14 م
كونتي
كونتي
عبد القادر عرابي
ذكر تقرير صحفي إيطالي اليوم، أن نادي إنتر ميلان يقترب من التوصل لإتفاق نادي بريشيا، لضم نجم خط وسط الفريق ساندرو تونالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر موقع "فوتبول إيطاليل" نقلاً عن الصحفي "نيكولو تشيريا" أن الإنتر اتفق مع اللاعب صاحب الـ20 عاماً على البنود الشخصية، وأنه يقترب من هزيمة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في سباق التعاقد معه.

وأضاف التقرير، أن الإنتر سيقدم لتونالي عرضاً لمدة 5 سنوات، مقابل 2.5 مليون يورو خلال الموسم الواحد، بالإضافة لبعض المتغيرات.

كما أكد التقرير، أن الصفقة ستكلف خزينة إنتر ميلان 50 مليون يورو، وستحاول إدارة النادي تخفيض هذا المبلغ، في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

وكان اللاعب الملقب بـ"بيرلو الجديد" مرصوداً من كبار الأندية الأوروبية، إلا أنه صرح بأنه يريد البقاء في إيطاليا، وهو ما جعل سباق ضمه ينحصر بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وخاض اللاعب 24 مباراة مع بريشيا هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة، وينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2022.

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