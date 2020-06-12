تركيا تعتقل صحفية بتهمة الكشف عن أسرار الدولة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أدانت محكمة تركية، صحفية معارضة بارزة من منفذ إخباري على الإنترنت بانتظار المحاكمة، بتهمة الكشف عن أسرار الدولة في مقالتين عن تورط أنقرة العسكري في ليبيا، حسبما قال محاميها، اليوم الجمعة.

وقال المحامي، إرهان توكاتلي لوكالة "رويترز"، إن "يلديز" اعتقل في البداية بتهمة التجسس لكن هذا تغير فيما بعد ليكشف عن اسرار الدولة.

وأضاف: "إذا كانت المقالات تهدد أمن هذا البلد كثيرا ، فيجب أن تمنع الوصول إليها".

مويسر يلدز، محررة الأخبار في أنقرة لبوابة OdaTV الإخبارية على الإنترنت، اعتقلت يوم الاثنين وقُبض عليهارسميًا يوم الخميس بعد استجوابها.

وتساءل أحد المقالات المنشورة في ديسمبر عن القادة الأتراك الذين التقوا خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، التي تقاتل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا رئيس الوزراء فايز السراج، بدعم من تركيا.

المقال الثاني، من يناير، أعطى تفاصيل عن ضابط عسكري أرسل إلى ليبيا للإشراف على تورط تركيا هناك.

وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، إن إسماعيل دوكل ممثل أنقرة المذيع TELE1، الذي اعتقل أيضًا مع "يلديز" واستجوب، أطلق سراحه. وأضافت دون إسهاب، أن رقيب جيش اعتقل معهم.

انتقدت أودا تي في، وهي وكالة أنباء على الإنترنت، حكومة الرئيس طيب أردوغان. بأن تركيا تعتبر من بين أفضل سجاني الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

وقال إيرول أوندير أوغلو، ممثل تركيا لمراسلون بلا حدود، إن مثل هذه الحالات تضر بسمعة تركيا الدولية وأن اعتقال الصحفيين يهدف إلى إسكات الانتقادات.

وأضاف: "أن تركيا، وهي واحدة من أكبر سجانين الصحفيين في العالم، تحتاج إلى صنع السلام بالنقد والشفافية وقيم المجتمع المنفتح".

ويقول منتقدون، إن أردوغان استخدم انقلاب فاشل في 2016 كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة، وهو اتهام تنفيه أنقرة. وتقول، إن الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي.

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