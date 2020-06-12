برشلونة يخون نجم الفريق ويعرضه للبيع

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

أشارت بعض التقارير في الساعات الماضية إلى أن فريق برشلونة استقر على بيع نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأبلغ كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة إدارة الفريق بأن البرازيلي فيليب كوتينهو خارج حساباته في الموسم الجديد.


ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فريق نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع كوتينهو هذا الصيف بعد اقتراب شراء النادي من ملاك المملكة العربية السعودية.


وحدد فريق برشلونة سعر فيليب كوتينهو والمقدر بمبلغ 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عنه. د


ويلعب حاليا كوتنيهو مع فريق بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، ورفض الفريق البافاري تفعيل بند شراء اللاعب البرازيلي.

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