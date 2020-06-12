توزيع 6 آلاف شتلة لوز بالمجان على المزارعين في مطروح
الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:08 م
مارينا بشارة
كشف مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، عن توزيع عدد 6000 شتلة لوز بالمجان على المزارعين طبقا لتنفيذ توجيهات لدكتور نعيم مصلحي، رئيس المركز، لزيادة مساحات مزارع اللوز على الأمطار بالمنطقة الساحلية لمحافظة مطروح.
وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم للمزارعين في المناطق الحدودية ومنها منطقة الساحل الشمالي الغربي.
ومن جانب آخر، أوضح الدكتور وائل غيث، مدير الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة بمطروح، أن مركز البحوث التطبيقية بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء يقوم على نشر أصناف "أمهات اللوز" المتحمل للجفاف على المزارعين، وذلك بالمجان للفئات التي لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه الأمطار المخزنة في الآبار النشو لهذه الأصول.
وتابع أن هذه الأصناف تحتاج الى التربية لمدة موسمين او ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأي من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواه الحجرية الشهيرة ومنها الخوخ واللوز الحلو والبرقوق والمشمش والنكتارين.
ولفت المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، إلى أن توزيع الشتلات يتم في إطار خطة زمنية وبواقع 50 شتلة للمزارع تكفي لزراعة فدان بأشجار اللوز اعتمادًا على الأمطار والري التكميلي ويتم الإعلان عن كميات الشتلات التي يتم إنتاجها أولًا بأول.
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا