توزيع 6 آلاف شتلة لوز بالمجان على المزارعين في مطروح

كشف مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، عن توزيع عدد 6000 شتلة لوز بالمجان على المزارعين طبقا لتنفيذ توجيهات لدكتور نعيم مصلحي، رئيس المركز، لزيادة مساحات مزارع اللوز على الأمطار بالمنطقة الساحلية لمحافظة مطروح.





وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم للمزارعين في المناطق الحدودية ومنها منطقة الساحل الشمالي الغربي.





ومن جانب آخر، أوضح الدكتور وائل غيث، مدير الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة بمطروح، أن مركز البحوث التطبيقية بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء يقوم على نشر أصناف "أمهات اللوز" المتحمل للجفاف على المزارعين، وذلك بالمجان للفئات التي لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه الأمطار المخزنة في الآبار النشو لهذه الأصول.





وتابع أن هذه الأصناف تحتاج الى التربية لمدة موسمين او ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأي من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواه الحجرية الشهيرة ومنها الخوخ واللوز الحلو والبرقوق والمشمش والنكتارين.





ولفت المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، إلى أن توزيع الشتلات يتم في إطار خطة زمنية وبواقع 50 شتلة للمزارع تكفي لزراعة فدان بأشجار اللوز اعتمادًا على الأمطار والري التكميلي ويتم الإعلان عن كميات الشتلات التي يتم إنتاجها أولًا بأول.



