أتالانتا يقرر شراء نجم تشيلسي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:57 م
تشيلسي
تشيلسي
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن نادي أتالانتا الإيطالي، قرر بشكل رسمي ضم نجم نادي تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحفي "فابريسيو رومانو" فإن نادي أتالانتا قرر ضم الكرواتي ماريو بازيليتش، لاعب نادي تشيلسي المعار للفريق.

وأكد الصحفي، أن النادي الإيطالي قرر تفعيل بند شراء اللاعب، والذي يبلغ 15 مليون يورو.

وكشف المدير الرياضي لأتالانتا جيوفاني سارتوري، أن إدارة الفريق استقرت على ضم صاحب الـ25 عاماً من البلوز بصفة نهائية.

وبرز اللاعب مع الفريق اللومباردي خلال الموسم الحالي في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.

ولعب بازيليتش خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع أتالانتا، كما خاض 32 مباراة هذا الموسم مع الفريق، سجل خلالها 7 أهداف ومرر 7 تمريرات حاسمة، وقاد اللاعب فريقه لبلوغ دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ولعب بازيليتش من قبل لأندية موناكو الفرنسي وميلان الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

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