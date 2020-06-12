بناء على طلبات فايلر.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الأهلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:55 م
فايلر
فايلر
علاء خليف

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.


عودة النشاط الرياضي في مصر

تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.


وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


فايلر يطلب عودة ثلاثي الأهلي المعار

المدير الفني السويسري رنيه فايلر طلب من مجلس إدارة الأهلي ضرورة عودة ثلاثي الأحمر المُعار أكرم توفيق الذي يلعب بصفوف الجونة حتى نهاية الموسم.


العائد الثاني لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيكون ناصر ماهر المعار لصفوف سموحة السكندري، بالإضافة إلى عمار حمدي نجم الفريق الأحمر المُعار لصفوف طلائع الجيش لحاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم الجديد.

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