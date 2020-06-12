شرطة باريس تدعو لإغلاق المحال بسبب خطر الفوضى في مظاهرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت إدارة شرطة باريس، أنها دعت إلى إغلاق المحال التجارية والشركات في مناطق من ريبوبليك إلى أوبرا يوم غدٍ السبت بسبب مخاطر الفوضى العامة في مظاهرة.

وقالت إدارة الشرطة، اليوم الجمعة، إنه يجب على المتاجر أن تزيل نوافذها، وأنها طلبت من السلطات المحلية إزالة أي أشياء يمكن استخدامها كمقذوفات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

يعتزم متظاهرون يحتجون على وفاة أداما تراوري، وهو فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عامًا وتوفي في عملية للشرطة عام 2016، السير من جمهورية ريبابليك إلى أوبرا يوم السبت. اندلعت بعض المشاكل في احتجاج سابق في يونيو.

هذا، وقد نظمت الشرطة الفرنسية احتجاجات في مدن في مختلف أنحاء البلاد ضد حظر تقنيات تقييد الخانق التي تفرضها الحكومة ردًا على الغضب الشعبي لوفاة جورج فلويد ووحشية الشرطة المزعومة في فرنسا.

في باريس، اليوم الجمعة، أوقفت نقابات الشرطة عشرات المركبات عند سفح قوس النصر قبل تحويل شارع الشانزليزيه. حملت إحدى الشاحنات ملصقًا كتب عليه "لا شرطة ولا سلام". وحمل آخر صور بيانية للإصابات التي لحقت بضباط الشرطة الذين تعرضوا للهجوم في أداء واجبهم ، بعبارة: "من الذي يذبح من؟"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وجاءت الاحتجاجات، في أعقاب اجتماع بين نقابات الشرطة ووزير الداخلية كريستوف كاستانر قصد منه محاولة تهدئة غضب الشرطة.

وقالت فابيان فانهيميلريك، من تحالف الشرطة الوطنية بعد الاجتماع، إن النقابات أبلغت الوزير أن الخانق أنقذ الأرواح وهي تقنية يحتاجها الضباط تحت تصرفهم حتى يتم العثور على بديل مناسب.

وقال "فانهيميلريك" للصحفيين: "الشيء الثاني الذي قلناه له هو التوقف عن شراء السلام الاجتماعي ... حيث نرضي جزءًا معينًا من السكان على حساب الشرطة. الشرطة ليست مسؤولة عن كل شرور المجتمع."

وفي ضاحية بوبيني في باريس في وقت متأخر مساء الخميس اصطف الضباط خارج مركز الشرطة وألقوا أصفادهم على الأرض. في ليون، أوقفت الشرطة سياراتهم حول ساحة Place Bellecour المركزية، تومض الأضواء الزرقاء.

وتقول جماعات حقوقية، إن الاتهامات بالوحشية والعنصرية ضد الشرطة الفرنسية لا تزال دون معالجة إلى حد كبير.

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